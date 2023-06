Un an avec sursis pour l’auteur de six scènes d’exhibitionnisme à Champion: «Il était nu et visible depuis le bord de la route»

Le tribunal correctionnel de Namur a condamné ce vendredi un prévenu coupable de faits d’exhibitionnisme à une peine de prison d’un an assortie d’un sursis probatoire de cinq ans lui interdisant d’exercer une fonction éducative ou d’être en présence de mineurs sans être accompagné d’un autre adulte.

Entre le 30 septembre 2020 et le 4 février 2021, l’intéressé a été vu en train de s’exhiber nu à la fenêtre de son appartement situé au rez-de-chaussée, et localisé à proximité d’une école de Champion, à six reprises. Le prévenu était sorti de prison début septembre 2020, après 14 ans, pour des faits de violence et de mœurs.