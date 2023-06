La répétition du Lumeçon exceptionnellement sur la Grand’Place de Mons ce samedi: retrouvez-nous en live sur Facebook pour cet événement!

C’est un moment habituellement en petit comité, à l’abri des regards. La répétition du Lumeçon se fait la veille du combat, le samedi soir, dans la cour de l’hôtel ville. On y retrouve les acteurs sans leur costume (mais avec des polos colorés pour chaque rôle) et quelques personnes initiées. Un moment suspendu avant l’agitation du lendemain.

Mais pour cette édition 2023, il y a un gros changement : la répétition se tient directement sur la Grand’Place ! L’hôtel de ville étant en travaux, faire la répétition avec les échafaudages autour est trop dangereux. « Exceptionnellement la répétition ne se tiendra pas dans la cour de l’hôtel de ville pour des raisons de sécurité liées aux travaux », confirme la Ville de Mons.