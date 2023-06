Organisée à l’Eden de Charleroi, la première journée de l’Académie Populaire de Charleroi Métropole aura lieu le dimanche 11 juin

Une Fresque du Climat (3h): cet atelier collaboratif, ludique et scientifique qui s'appuie sur les rapports du GIEC (Groupe d'experts Intergouvernemental sur l'Evolution du Climat, créé par l'ONU). L'objectif est que les participants reconstituent les liens de causes à effet du dérèglement climatique et puissent ensuite discuter ensemble de leur ressenti et des solutions.

Les ambitions sont nombreuses. D’une part, il s’agit de sensibiliser GRATUITEMENT les citoyens en vulgarisant un maximum d’enjeux, en amenant de la nuance dans le débat public sur des enjeux complexes. Ensuite, de faciliter le changement en apportant des exemples et en montrant les cobénéfices au changement, de favoriser l’émergence d’actions locales portées par des citoyens, de mobiliser de plus en plus de personnes pour s’approprier et multiplier les « académies populaires » sur des territoires beaucoup plus larges et de faire cette transition dans la joie et la bonne humeur.