La course au titre entre l’Antwerp, l’Union et Genk: voici comment suivre le dénouement du championnat à la télévision sur Eleven

Pas de multilive orchestré depuis un studio fermé, mais bien deux multives au programme d’Eleven ce dimanche ! Chaque abonné pourra décider du match « principal » qu’il veut voir (Genk-Antwerp sur la chaîne Eleven Pro League 1 et Union-FC Bruges sur Eleven Pro League 2). Et dès qu’il se passera quelque chose dans l’autre rencontre (un goal, un penalty, une carte rouge…), l’écran se « splittera » afin que le téléspectateur ne rate absolument rien. « Notre priorité, c’est de transmettre l’ambiance depuis les stades. Pas depuis un studio fermé », explique Jan Mosselman, le patron d’Eleven. « Notre dispositif sera conséquent. Nous aurons 23 caméras dans chaque stade ! En tout, ce sont 30 journalistes/consultants et plus de 150 techniciens qui seront mobilisés. Nous serons même présents au Bosuil de l’Antwerp… »

Marc Delire et Philippe Albert commenteront le duel entre Genk et l’Antwerp, Benjamin Deceuninck sera accompagné de Nordin Jbari à l’Union. En bord terrain au Parc Duden : Christine Schreder et Alexandre Teklak. Dans le Limbourg : Patrick Stein et Swann Borsellino. Des journalistes « mobiles » officieront aussi (Jonathan Anciaux à Genk, François-Nicolas Sepulchre à l’Union) pour prendre la température auprès des supporters. « À l’Antwerp, Maxime Dôme interviendra aussi en direct. La rencontre sera diffusée depuis un écran géant, le stade sera plein. Nous serons donc en direct depuis les trois endroits où une célébration peut se dérouler. Nos équipes capteront les moments de joie dans le vestiaire du club sacré. Si c’est l’Antwerp, nous serons même dans le bus qui ramènera les joueurs à Anvers… »