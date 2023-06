Une femme remporte le jackpot de l’EuroMillions «pendant 10 minutes» avant de voir ses rêves anéantis: «C’est très, très dur»

Ce fut sans doute les 10 minutes les plus angoissantes et dramatiques de la vie de Margaret De Micheli. Alors qu’elle pensait avoir gagné le jackpot de 34 millions de livres sterling (40 millions d’euros) à l’EuroMillions, elle s’est rendue au bureau de poste pour vérifier ses résultats après le tirage du 29 mars de l’année dernière et a reçu un bordereau du commerçant pour confirmer qu’elle avait gagné le méga jackpot.

Mais une dizaine de minutes plus tard, après avoir contacté la Loterie nationale, c’est le drame. Celle-ci lui confirme que ses chiffres ne sont en fait pas les bons.