Attention si vous avez récemment acheté ce produit que tout le monde possède dans son frigo: ne le consommez pas

Le beurre doux « beurre de ferme au lait cru » de la marque Ferme du Bois d’Olne vendu dans plusieurs points de ventes en Belgique.

En accord avec l’AFSCA, le Ferme du Bois d’Olne retire le beurre doux « beurre de ferme au lait cru » (250g et 500 g) de la marque Ferme du Bois d’Olne de la vente et le rappelle auprès des consommateurs en raison de la présence possible de Listeria monocytogenes.