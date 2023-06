Une brocante où tout est gratuit: ce samedi 3 juin, la locale Ecolo de Charleroi organise à Montignies-sur-Sambre la première édition de sa Gratiferia

« Rien ne s’achète, rien ne se vend, tout se donne ! » Vous donnez ce que vous n’utilisez plus et vous repartez avec ce dont vous avez besoin. On peut apporter des vêtements, des chaussures, des objets de décoration, des électroménagers, des plantes, des livres… Chaque objet doit être propre, en bon état et fonctionnel. Les objets non donnés peuvent être repris par leur propriétaire, dans le cas contraire, ils seront confiés à une association.

Lire aussi L’Antre de vos Palais privé de terrasse pour la marche gourmande de Bouffioulx: «On nous avait pourtant autorisé ces deux dernières années»

C’est une démarche qui vise à aider les personnes dans le besoin mais qui encourage également la réutilisation des biens en sortant de toute logique commerciale. L’événement se veut évidemment convivial et propice à créer du lien social.