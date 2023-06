«On avait peur pour elle, il avait vidé la maison, il était alcoolisé...»: une femme tuée à l’arme blanche par son conjoint en France

Le suspect, avec lequel la victime était en instance de séparation, s’est lui-même dénoncé aux secours après l’agression et a été arrêté par les gendarmes sur son lieu de résidence, a indiqué une source proche de l’enquête ouverte pour homicide volontaire.

Cet homme était connu pour des faits de harcèlement et de violences intrafamiliales, a-t-on ajouté de même source. «On savait que, il y a un an et demi, elle s’était pris des coups. (A l’époque) on avait peur pour elle, il avait vidé la maison, il était alcoolisé», a affirmé une voisine qui n’a pas souhaité dévoiler son identité, à un correspondant de l’AFP.