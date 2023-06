Le groupe nivellois Zappeur Palace présente «Aube Obscure», son premier EP

Maxime, Nathan et Pol sont des amis d’enfance. Ils ont tous les trois faits leurs études à l’Institut Sainte-Gertrude de Nivelles. Passionnés de musique, ils la pratiquaient chacun de leur côté. Maxime, le chanteur du groupe, avait envie de monter un groupe, ses camarades l’ont suivi et c’est ainsi qu’est né Zappeur Palace, il y a presque 10 ans. « À l’époque, on avait 14 et 15 ans, on n’était pas professionnel, on jouait aux braderies, aux fêtes d’école et on répétait dans une cave le samedi quand nos copains étaient aux scouts », confie Maxime.