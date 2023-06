Villers Symphonique revient au cœur de l’Abbaye de Villers-la-Ville

Depuis son premier succès en 2019, le festival « Villers symphonique » propose chaque année en juin des concerts classiques pour célébrer les plus grandes mélodies du répertoire classique aux plus grands artistes du XXème siècle, en passant par les musiques de films emblématiques. Chaque édition a lieu en plein air, dans le cadre majestueux des ruines de l’abbaye de Villers-la-Ville. Lors de la dernière édition, 110 artistes, choristes, danseurs, musiciens, chanteurs, ont donné libre cours à leur talent et à leur enthousiasme pour offrir au public un Carmen de légende.

Edition 2022. - Helem 58