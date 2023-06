Violent accident à Frameries: la voiture a heurté un feu tricolore

Du côté de la police boraine, on se veut rassurant sur l’état de santé de l’automobiliste. « La dame ne semblait pas blessée, il n’y a eu aucun appel à une ambulance. » L’accident aura heureusement fait mentir le macabre surnom attribué à l’intersection de ces deux rues : « le carrefour de la mort ».

Un violent accident s’est produit ce vendredi matin à Frameries aux alentours de 5h30. C’est au croisement de la route de Bavay et de la rue Ferrer qu’une conductrice a terminé sa course dans le feu tricolore.

« Un dépanneur a été appelé car le véhicule n’était plus en état de marche », ajoute la police. Et pour cause, la camionnette est dans un sale état. L’avant du véhicule est complètement défoncé. Le feu tricolore qui a subi la collision a été projeté au sol. Le véhicule a été pris en charge par Mac’Mobile.