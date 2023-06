Les Liégeois Moji x Sboy prennent un virage musical et dévoilent leur nouvel EP «Automne»

Duo belge, amis d’enfance et originaires de Liège, Moji x Sboy commencent la musique à 18 ans. Ils s’imprègnent des influences d’artistes américains comme XXXTENTACTION, Juice WRLD, Trippie Redd ou Post Malone, pour développer une couleur musicale émo rap aux teintes Pop-Rock et Lo-Fi. Lire aussi Moji x Sboy sortent leur premier projet «Temps d’aime»: «Liège sera toujours la Ville où l’on sentira le plus l’énergie du public» En 2019, ils sortent le titre « MA GO » qui connaît un franc succès et aujourd’hui éligible au single de platine avec plus de 40 millions de streams. Deux ans après, en 2021, ils dévoilent « TEMPS D’AIME ». Un premier projet dans lequel Moji x Sboy développent cette musicalité qui leur est propre et se dévoilent un peu plus sur 12 titres. Nous les avions alors à l’époque interviewés, le duo parlant de Liège comme de « la Ville où l’on sentira le plus l’énergie du public ».

de videos Fin 2022, les deux Liégeois dévoilent « FLOWERS » et « UBER », deux titres plus rap qui marquent un virage musical important dans leur carrière. Cette nouvelle direction se confirme avec « LA LUNE À DÉCROCHER » sorti en mars dernier. Ce single, première pierre d’un nouvel EP intitulé « AUTOMNE », envoie un signal fort et place Moji x Sboy comme acteurs de la nouvelle génération rap en plein essor en France actuellement, aux côtés d’artistes comme la Fève, Khali, NeS, Luther…

Ce vendredi 2 juin 2023, et après une tournée de plus de 20 dates entre France, Belgique et Suisse, ainsi que les premières parties de Lujipeka au Zénith de Paris, Moji x Sboy présentent « AUTOMNE » à leurs fans. Un projet 8 titres qui confirme la nouvelle couleur artistique proposée par le groupe, autant dans l’identité musicale que visuelle. Bref une porte d’entrée vers leur nouvel univers.

Façonné au gré d’expérimentations, à la recherche de nouvelles sonorités, cet EP s’ancre dans un registre rap, entre DMV, Plug et Trap. Ils y dépeignent leur quotidien avec doutes et émotions. Côté featurings, Moji x Sboy invitent deux artistes de cette nouvelle scène : le belge YG Pablo sur le planant « POUR TOI » et le newcomer Sonny Rave sur le singulier « VIVIENNE WESTWOOD ».