Morgane recherche désespérément la trace de son papa, disparu le 13 mai après un vol Ryanair: «Il a pris l’avion pour Marseille, depuis l’aéroport de Charleroi»

« Nous recherchons mon papa Benoît Spailier, nous n’avons plus eu de ses nouvelles depuis qu’il est venu nous rendre visite le 13 mai 2023 sur la commune de Jalhay. Il devait reprendre l’avion à l’aéroport de Charleroi le vendredi 19 mai 2023 début d’après-midi direction Marseille or il n’est jamais arrivé chez lui ! » Poussée par la panique, Morgane a partagé sur les réseaux sociaux un avis de recherche pour retrouver son papa, originaire de la région verviétoise. Elle n’est pas la seule à être sans nouvelle de lui. « Ni son travail, ni sa famille, ni ses amis n’ont de ses nouvelles… » Et ça, vu tous les projets qu’il avait en cours, ce n’est pas du tout normal pour sa fille.

Malgré plus de 7.000 partages de son avis de recherche, la Jalhaytoise n’a encore obtenu aucune information utile.