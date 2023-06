Un Circuit de la Mémoire à Wavre

Le dimanche 11 juin 2023 aura lieu la 3e édition de la marche encadrée « Circuit de la Mémoire » à Wavre. L’événement est organisé par la Fédération Nationale des Combattants de Limal-Wavre-Bierges (F.N.C.) et le Commandement Militaire du Brabant wallon avec le soutien de la Ville de Wavre, de l’Amicale Para-commando et du CHAW (Cercle Historique et Archéologique de Wavre).

Le Circuit de la Mémoire consiste en une marche encadrée de 9 km au départ de la salle communale de Limal et propose aux participants une activité alliant culture, sport, histoire et patriotisme. Les monuments et traces historiques du territoire limalois seront présentés par les membres du CHAW à chaque étape du circuit. Par ailleurs, des figurants en habits d’époque seront présents tout au long du parcours pour plonger les marcheurs au cœur de la Mémoire locale. Des véhicules de la guerre 40-45 sont également attendus pour l’événement et seront stationnés près de la salle communale. Cette marche s’adresse au large public et chaque famille wavrienne est conviée à y participer. L’inscription est gratuite.