Des brebis au Dernier QG de Napoléon

Ce projet d’éco-pâturage s’inscrit dans les objectifs du Brabant wallon en matière de protection de l’environnement et de lutte contre le changement climatique.

L’éco-pâturage est un mode d’entretien écologique des espaces verts grâce aux herbivores. Les moutons représentent une alternative naturelle, écologique et économique à la tondeuse/au tracteur et à la débroussailleuse qui sont polluants et bruyants. L’herbe coupée ne doit plus être ramassée, ni emportée, ce qui représente un gain de temps pour la personne chargée de l’entretien.