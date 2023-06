Cinq ans de prison requis contre un policier qui a vendu 11.500 euros de cocaïne

Le parquet de Namur a requis ce vendredi cinq ans de prison à l’encontre d’un membre de la police fédérale qui a vendu de la cocaïne pour un montant de 11.500 euros.

Les faits ont eu lieu entre mai 2017 et octobre 2019, dans l’arrondissement de Dinant. Souffrant d’une dépendance au jeu, le prévenu, policier, faisait des heures supplémentaires dans l’horeca via flexi-job. C’était au départ pour tenir ce rythme effréné qu’il avait commencé à consommer de la cocaïne, avant d’en faire le commerce à une dizaine de clients. Il a perdu son travail une fois le trafic découvert et a été incarcéré durant une courte période. Condamné en 2018 par la cour d’appel à une peine de travail de 150 heures, il a continué son commerce. Il affirme aujourd’hui avoir stoppé la vente et la consommation de drogue, s’être fait interdire de jeux et avoir apuré ses dettes.