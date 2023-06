Disparition de Delphine Jubillar: détention prolongée pour le mari

« Sans surprise, c’est de manière sempiternelle la même chose : on nous répète à loisir les mêmes critères pour maintenir encore et toujours cet homme en détention provisoire, alors qu’on commence à arriver sur des délais procéduraux extrêmement longs et qu’on a des solutions de sortie sérieuses », a déploré devant la presse un des avocats de Cédric Jubillar, Me Jean-Baptiste Alary, à l’issue d’une audience à huis clos.

Le juge des libertés et de la détention a justifié sa décision par la nécessité de conserver les preuves, et par « les risques de pressions sur des témoins, les garanties de représentation en justice qui seraient, selon le magistrat, insuffisantes et le trouble exceptionnel et persistant à l’ordre public », a ajouté Me Alary.