Rencontre avec Thierry Ardisson: «Je ne reviendrai pas pour un talk-show, c’est clair. Quand on a eu la chance d’interviewer Jean d’Ormesson ou Gainsbourg, aujourd’hui, on n’a pas envie d’aller interviewer Amel Bent ou Amir…»

Il fait partie de ceux qui ont révolutionné la télévision. Intervieweur hors pair, cash, craint par certains, Thierry Ardisson doit ses qualités d’inventeur d’émissions et son personnage toujours de noir vêtu, à son passé dans la pub. En matière de slogans, il en connaît un rayon. Il a fait de la pub pendant 15 ans avant la télé. Il en a donc produit un documentaire « L’Âge d’Or de la Pub ». Et c’est dans le salon de l’hôtel Meurice, à Paris, là où il fait revivre les morts pour son émission « L’Hôtel du Temps », que ce chercheur (et trouveur) invétéré d’idées nous assure, entre confidences sans langue de bois (évidemment !) sur son passé et ses envies, qu’il ne reviendra pas pour un talk-show.

Parce que j’avais cette frustration de n’être ni un écrivain ni un producteur de cinéma. Finalement, j’ai abordé la télé – et ça va sonner extrêmement prétentieux – dans l’esprit d’une œuvre. Je n’ai pas fait une succession d’émissions, j’ai fait une œuvre. Avec une dimension artistique. Allez voir sur Arditube ! Et je ne regrette surtout rien. Plutôt que d’avoir été un écrivain moyen, je préfère avoir été un bon producteur de télévision.

Oui. Je me suis dit : au lieu de communiquer des produits, tu vas communiquer des gens. Ce qui est déjà plus intéressant. Et j’ai eu la chance de ne pas être trop fliqué, maintenant ça l’est beaucoup plus, je faisais exactement tout ce que je voulais.

Cette liberté n’existe plus ?

Non, et c’est valable partout. Dans la pub, la littérature, le cinéma. On dit « C’était mieux avant ». Eh bien oui, ce qui était mieux avant, il faut le dire. Versailles, c’était mieux que la Tour Montparnasse. A un moment, il faut le reconnaître : il y a eu un âge d’or de la pub, de la télé, du cinéma et, aujourd’hui, on n’est plus dans l’âge d’or.

A quel point votre passage dans la pub a-t-il façonné l’homme que vous êtes au quotidien et l’homme de télé ?

Je n’ai pas fait beaucoup d’études, parce que ça me gavait. J’ai préféré tout réinventer plutôt qu’essayer d’apprendre. Je me suis pris des portes dans le nez gravement dans ma vie parce que je n’ai jamais voulu, depuis tout petit, rentrer dans les codes, j’ai toujours voulu tout découvrir par moi-même. Mais être un autodidacte n’a pas que des avantages. La pub a ensuite été ma grande école, mon université. J’ai appris la vie comme ça. Et quand je suis arrivé à la télé, j’avais une grande facilité parce que je maniais les concepts. Le costume noir vient de là aussi. Les gens me croisent en vacances et je suis toujours aussi en noir, mais en short. Comme le Géant Vert et tous ces personnages de pub, j’ai un costume qui est toujours le même. Karl Lagerfeld a fait ça aussi. Et j’ai appris aussi la bonne façon de m’exprimer. Quand j’ai la bonne formule, je la répète.

Votre côté bon intervieweur à la télé, comment vous l’avez travaillé ?

Il faut tout savoir sur la personne interviewée, utiliser très rapidement des points de connivence pour qu’elle voit que vous vous êtes intéressé à elle. Ensuite, c’est être sur la même longueur d’ondes. Ça suppose d’éviter deux écueils : être en-dessous, dire qu’on est vraiment trop heureux d’interviewer cette personne. Si on est là pour interviewer une star, c’est parce qu’on le mérite, et ce n’est pas un service qu’on vous rend. La relation est totalement égalitaire. La deuxième, c’est de faire comme Guillaume Durand qui veut prouver qu’il est aussi intelligent que la personne en face. Ou Ruquier qui disait à un écrivain dans « On est en direct » : « Alors, page 22 vous dites… ». Après, il faut dire que moi j’aimais bien arracher les ailes des mouches. Il faut avoir un peu de sadisme et pas être cool. C’est pour ça que je n’ai jamais copiné avec les stars. Après le premier « Bain de Minuit », Julien Clerc m’a invité à dîner. Je n’y suis pas allé. J’ai dîné avec lui 30 ans plus tard. Je ne voulais pas être copain avec eux parce que quand vous l’êtes, vous êtes moins exigeant.

Vous sentiez parfois que certaines personnes arrivaient face à vous la peur au ventre ?

Très souvent. Les gens entraient dans l’arène, ils étaient terrorisés. Certaines actrices avaient même des plaques rouges sur la poitrine, à commencer par Kristin Scott Thomas. Mais je n’étais pas non plus trop arrogant. J’essayais de raconter leur vie et de vendre leur truc.

Vous aviez en face de vous des artistes. Vous-même n’en êtes pas un ?

On va découvrir que j’étais un artiste ! (rires) On va voir que j’ai fait des livres, des journaux (« Entrevue », « Façade »…) des films même si le cinéma n’est pas ce que j’ai réussi de mieux dans ma vie jusqu’à présent… Je fais un livre qui s’intitule « Pitchman » qui est un dictionnaire de toutes mes idées, de la pub aux séries… Et on se dira : « En tout cas, il avait l’air de trouver des idées ! ».

Vous n’avez pas copiné avec les stars. Mais, après toutes ces années, vous vous êtes fait des amis dans le showbiz quand même ?

Non, je n’ai pas d’amis que je me sois fait sur les plateaux de télé. D’ailleurs, ça m’a nui. Quand j’ai voulu faire du cinéma, des gens comme Guillaume Canet, Dujardin, et toute la bande, ils n’avaient pas forcément gardé un bon souvenir de moi. Mais c’est comme ça. Je ne me suis pas servi de la télé pour faire du cinéma, c’est le moins qu’on puisse dire ! (sourire)

Est-ce que vous regrettez certaines interviews ?

Non, je ne regrette rien du tout. En fait, l’explication c’est qu’au départ j’avais le trac, et n’étant moi-même pas très à l’aise, je n’avais pas envie que les gens en face de moi le soient. J’étais méchant quand j’étais mal à l’aise, quand j’avais un trac d’enfer, comme quand je demande au chanteur d’Indochine si ça ne le fait pas chier de chanter faux… D’ailleurs, plus ça allait, plus j’étais à l’aise dans le métier et moins j’étais méchant.

Mais c’était l’art aussi parfois de dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas ?

Oui, bien entendu. Et comme ça marchait, j’ai continué. Mais à la fin de ma période talk-show, vers 2019, j’étais devenu trop gentil. Je n’avais plus envie de faire chier les gens. Ça m’énervait de les ennuyer. C’est pour ça qu’il a mieux valu qu’on m’arrête !

Vous le pensez vraiment ? Ou vous pourriez revenir ?

Je ne reviendrai pas pour un talk-show. Ça, c’est clair. Pour une simple et bonne raison : quand on a eu la chance d’interviewer Jean d’Ormesson ou Serge Gainsbourg, aujourd’hui, on n’a pas envie d’aller interviewer Amel Bent ou Amir. Depuis que j’ai été viré, j’ai créé « L’Hôtel du Temps », qui n’est pas une mince affaire et je conçois des émissions. J’en ai 5 en développement, dont le premier jeu qui fait appel à l’Intelligence Artificielle.

Il est aujourd’hui impossible de sortir d’un discours conventionnel ?

Oui, c’est fini. Et il y a les réseaux sociaux en plus. J’ai vu ça quand je suis passé sur C8, où je suis tombé sur le public d’Hanouna. Et puis, Bolloré m’a viré. Point final. Et je ne vais pas revenir sur un talk-show. Quand vous vous faites virer, il ne faut jamais essayer de revenir au même endroit. Donc si je reviens, ce sera avec une émission qui n’aura rien à voir. Comme « Paris Dernière » après « Double Jeu ». En tout cas, ça ne me manque pas. J’ai commencé la télé à 35 ans. Quand j’avais 14 ans, je ne voulais pas être Patrick Sabatier ! Et chaque fois que j’ai arrêté, parce que j’ai quand même connu des traversées du désert, ça me manquait financièrement, mais ça ne me manquait pas artistiquement. Aujourd’hui, je ne suis pas Nagui ni Arthur, je ne suis pas riche, mais j’ai de quoi vivre, je ne vais donc pas me forcer à faire un truc que je n’ai pas envie de faire.

Il n’y a pas un appel de la télé ?

Non. Mais il y a un appel à rester dans le « game ». Je me verrais pas, vis-vis de ma femme qui a 45 ans et fait une très belle carrière (Audrey Crespo-Mara, journaliste de TF1, NdlR), prendre ma retraite aux Seychelles. D’ailleurs, je m’ennuierais beaucoup, je pense. Dire que quand j’ai commencé, je rêvais de finir ma vie sur une île grecque ! Aujourd’hui, je pense que c’est ce qui pourrait m’arriver de pire ! (rires).