Flop pour les primes anti-inondations à Wavre: seulement 35 dossiers envoyés pour 2.000 personnes concernées

Au mois de septembre dernier, un an après les terribles inondations qui ont touché la Belgique, la Ville de Wavre a mis en place des primes anti-inondations pour les Wavriens qui se trouvent en zone inondable. Cette prime a pour but de stimuler la prévention par les personnes concernées : les commerçants ou habitants qui souhaitent effectuer des aménagements (murets, châssis hermétiques, bâtardeaux, etc.) pour prévenir l’intrusion des eaux et les coulées de boue peuvent en bénéficier.

Sauf que voilà… neuf mois plus tard, L’Avenir informe que seulement 35 dossiers ont été envoyés à la Ville de Wavre. Un nombre fort maigre compte tenu du nombre d’habitants ou commerçants concernés. Ils sont environ 2.000 dans la cité du Maca. « Je n’ai pas vraiment d’explication à cela, si ce n’est une crainte de la part des personnes concernées que ce soient des démarches trop compliquées », indique Paul Brasseur, l’échevin en charge des inondations, à nos confrères.