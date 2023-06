Le VW ID.Buzz arrive en version XL

Bien qu’on ne puisse pas encore parler de carton commercial, le VW ID.Buzz est en tout cas déjà très apprécié partout où il passe en raison de son look franchement réussi. Mais aussi sympa soit-il, un des points de déception peut être son aménagement intérieur assez ordinaire, avec une banquette arrière 3 places dont la seule particularité est d’être coulissante. VW promettait toutefois de ne pas en rester là, et le constructeur vient de joindre le geste à la parole.

+ 25 cm

Voici donc le VW ID.Buzz version longue, dont les 25 cm supplémentaires (pour un total de 4.962 mm) profitent à l’empattement, donc à l’habitabilité arrière. Grâce à cela, plusieurs aménagements intérieurs sont proposés. En plus de la banquette 2 places de 3ème rang, on peut opter pour une banquette 3 places au centre, ou deux sièges individuels. En clair, on peut choisir une configuration 4, 5, 6 ou 7 places. Génial ? Presque. Car on n’atteint pas encore le niveau de modularité d’un « vrai » multivan, avec par exemple des sièges centraux pivotant et une tablette pliable intégrée à un accoudoir central.