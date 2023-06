Cette maladie encore méconnue touche des milliers de Belges: «Les personnes atteintes apparentent les symptômes à de la fatigue»

« Ce n’est que lorsque je me suis étouffée en mangeant et que j’ai été emmenée d’urgence aux urgences que je me suis retrouvée avec un neurologue qui avait vu un cas similaire peu de temps auparavant », relate-t-elle. C’est pour parler de cette maladie, au nom de la coalition « All United for MG », qui regroupe des associations de patients, qu’elle était présente ce jeudi au Parlement européen. Elle nourrit ainsi l’espoir d’accélérer le diagnostic pour les patients, afin qu’ils ne vivent pas dans l’errance médicale, tout comme elle, et qu’ils puissent être traités rapidement.