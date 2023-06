Une vidéo de la Bugatti Bolide nous fait rêver, mais pas d’une Bugatti Bolide

Avant tout, rappelons à ceux qui l’ignoreraient ce qu’est la Bugatti Bolide. Il s’agit évidemment d’une voiture dérivée de la Chiron. Elle affiche un look extrêmement radical, notamment caractérisé par de généreux appendices aérodynamiques et une partie arrière pratiquement « ouverte ». Particularité de cette Bugatti ? Elle n’est pas homologuée sur la route, ni même dans aucune sorte de compétition. C’est donc juste un jouet à plusieurs millions d’euros, qu’on ne pourra sortir qu’à certaines occasions, sur circuit.

Comme dans le temps

Sur la vidéo, on voit donc la voiture effectuer des essais de mise au point, en vue des premières livraisons aux clients début 2024. Sincèrement, la Bolide est aussi impressionnante qu’à entendre. Mais surtout, nous lui trouvons certaines similitudes avec les dernières générations d’hypercars hybrides, la nouvelle catégorie reine de l’endurance. Et tout en sachant que le moteur W16 non électrifié de la Bolide est à mille lieue des réglementations actuelle de la compétition, on aurait très envie de voir cette Bugatti (ou une autre) revenir là où la marque a commencé à écrire sa légende : les 24 Heures du Mans. On peut rêver…