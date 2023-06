Après quatre ans d’absence, le comité des Prés relance sa brocante ce 4 juin à Waremme

Elle fait son grand retour après quatre ans d’absence ! Avec une dernière édition en date en 2019, la traditionnelle brocante de Waremme, organisée par le comité des Prés, reprend du service ce dimanche 4 juin.

Au total, ce sont 600 emplacements qui y ont été réservés pour y exposer objets et bibelots en tous genres. La brocante s’étend de la rue des Prés, entre le rond-point de la piscine, la rue du Pont et la rue du Brouck. Il est possible de se stationner sur le parking du cimetière de Waremme.