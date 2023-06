Et si la voiture électrique coûtait trop cher aux Etats ?

Le groupe en question se nomme Resolution Foundation, et son objectif déclaré est « d'améliorer le niveau de vie des familles à revenu faible à moyen ». A ce titre, il s’est penché sur un sujet qui est hélas souvent hors de leur portée : la voiture électrique. La première observation est que sans une adaptation à moyen terme de la fiscalité automobile, le gouvernement britannique se retrouvera d’ici 2030 avec un manque à gagner annuel de 10 millions de livres (11,65 millions €), provenant normalement des taxes sur… les carburants fossiles. Soit une baisse de ce revenu de 30%.

Les hauts revenus favorisés

Dans son étude, le groupe démonte aussi l’argument selon lequel la TVA appliquée par kWh a de quoi compenser cette perte. Les charges sur bornes publiques sont effectivement frappées d’une taxe de 20% au Royaume uni, mais elle touche plus directement les faibles et moyens revenus. En effet, les conducteurs les plus aisés ont les moyens de posséder un garage, et rechargent à l’électricité domestique, sur laquelle la TVA n’est que de 5%. Resolution Foundation recommande donc par exemple d’instaurer une taxe kilométrique spécifique aux voitures électriques, et souligne que ne pas trouver une taxation juste pour ces véhicules équivaudrait à un cadeau fiscal accordé aux plus riches.