Inauguration du nouvel internat autonome de Mouscron en présence du Ministre Daerden: plus de 10M€ pour un «hôtel familial et professionnel pour les élèves»

Vingt-trois mois et une centaine de réunions après l’entame des travaux, le tout nouvel internat autonome de Mouscron a été inauguré ce vendredi, à l’avenue de Barry. En présence de nombreux représentants politiques hurlus, le responsable de l’établissement, Frédéric Hinnekens, a présenté un bâtiment flambant neuf de plus de 3.000m2 au ministre Daerden.

Un bardage en bois massif. - J.-M.MA.

« Les internats jouent un rôle essentiel pour les jeunes, sont la première école des devoirs, et on y veille à la scolarité et au développement personnel des élèves », disait l’administrateur. « Le nôtre fête, quasiment jour pour jour, son 45e anniversaire ».