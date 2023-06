« Rouge Macralle », un nouveau polar du Carolo Christian Joosten

Dans « Rouge Macralle », Guillaume Lavallée, policier carolo au passé trouble, se trouve face à une enquête compliquée. La disparition d'un convoyeur qui devait transporter des pierres précieuses et des bijoux pour une exposition à l'abbaye de Stavelot ainsi que le corps sans vie d'une femme affalée sur un tableau de bord pimentent le récit.

« La région de Stavelot, Malmédy et surtout Trois-Ponts, où j'allais en colonie de vacances étant jeune, sont des pépites belges pour les balades, les décors, le patrimoine... Et puis, c'est une terre de légendes, où se côtoient « le rocher du Diable », les lutins, et les macralles, « ces sorcières ardennaises » note l'auteur. « Dans bon nombre de légendes, les macralles prennent malheureusement un sens de mauvaises personnes, alors que, bien souvent, ces femmes étaient jugées pour des raisons toutes autres : parce qu'elles étaient trop libres, trop en marge de la société... Dans une vision moderne de la macralle, telle qu'elle est représentée dans mon dernier opus, c'est une femme forte, qui inspire au respect, qui intrigue et crée une dépendance... Elle ensorcelle ».