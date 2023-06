Une toute nouvelle patrouille de police à Bruxelles pour intervenir plus rapidement

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

L’objectif est de permettre à la Brigade Territoriale d’Intervention du Centre (BTI) de passer en partie au deux-roues pour se rendre plus facilement sur une intervention. Le Speedpedelec devrait ainsi permettre des interventions plus rapides. Une première en Belgique ! Mais vous vous posez peut-être la question : un speedpedelec, c’est quoi ? C’est un vélo électrique amélioré en quelque sorte. Il est beaucoup plus puissant et permet d’atteindre une vitesse de 45 km/h. Il faut un permis AM (cyclomoteur) ou B pour l’utiliser et le vélo doit être immatriculé.