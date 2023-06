Philippe Pozzo di Borgo, qui avait inspiré le film «Intouchables», est décédé: les réalisateurs Eric Toledano et Olivier Nakache lui rendent hommage

Les réalisateurs du film « Intouchables » viennent d’annoncer une triste nouvelle. Philippe Pozzo di Borgo, dont la vie avait inspiré du personnage de Philippe, ce milliardaire tétraplégique interprété par François Cluzet, est décédé à l’âge de 72 ans.

de videos

« Nous venons d’apprendre avec une immense tristesse la disparition de notre ami Philippe Pozzo di Borgo », écrivent Eric Toledano et Olivier Nakache, les réalisateurs du film, sur les réseaux sociaux. « En acceptant que l’on adapte son histoire dans Intouchables il a changé notre vie et la vie de nombreuses personnes vulnérables et fragiles. Nous gardons l’image d’un homme courageux, digne, humble et combatif. Son humour et son intelligence vont nous manquer. L’avoir côtoyé pendant toutes ces années fut un rare privilège. Nous tenterons de poursuivre l’ensemble de ses combats. Nous pensons fort à sa femme et à ses enfants », concluent-ils, partageant plusieurs clichés, dont un avec Omar Sy et François Cluzet.