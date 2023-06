Les églises ouvrent leurs portes ce week-end, notamment à Petigny

Organisées depuis 2008 et cette année ces samedi 3 et dimanche 4 juin, les Journées Églises ouvertes marquent le coup d’envoi de la saison touristique en Belgique. C’est l’occasion de mettre en valeur le patrimoine religieux. Ce sont donc plus de 500 lieux de cultes belges et même luxembourgeois qui ouvrent gratuitement leurs portes au public.

Pour retrouver ces lieux ouverts au public les 3 et 4 juin, vous pouvez vous rendre sur le site Openchurches.eu.