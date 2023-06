Mark van Bommel avant la journée décisive en PO1: «J’aime que ça soit l’Antwerp contre le reste»

Des trois clubs pouvant encore décrocher le titre de champion de Belqiue, l’Antwerp est le seul qui a encore son sort entre ses mains. Une victoire à Genk dimanche offrirait au Great Old son 5e titre, le premier depuis 1957. Un partage pourrait même suffire aux Anversois, si l’Union ne bat pas le FC Bruges dans l’autre rencontre du jour. L’Union et Genk devront de leur côté gagner et croiser les doigts.

« Tout le monde est contre l’Antwerp. Je trouve bien que ça soit l’Antwerp contre le reste, j’aime ça », a déclaré l’entraîneur de l’Antwerp Mark van Bommel vendredi en conférence de presse. « Nous sommes en tête, mais ce n’est pas une garantie pour être champion. Etre favori n’a aucune importance. Pour ma première saison à l’Antwerp, nous avons déjà remporté la Coupe et nous luttons pour le titre. C’est beau. Ce club connaît une croissance rapide et agressive. Les choses vont plus vite que prévu. Quand on est si proche du titre, il faut savoir saisir sa chance ».