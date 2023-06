Un week-end festif et familial à ne pas manquer à Dampicourt (Rouvroy)les 21 et 22 juillet

Le 21 juillet dès 20h00, le MPA Festival de Dampicourt s'installera dans la Cité Soucou pour sa 32ème édition. En effet les 21 et 22 juillet, les clubbers pourront retrouver une scène extérieure où de nombreux artistes de renom mettront le feu (et plus encore) de 20h00 à 03h00 du matin. Parmi les artistes présents, Le MPA Festival de Dampicourt aura le plaisir d'accueillir Daddy K, Arno & Mass, Nicki Sanchez, DJ Mast, Mandello et bien d'autres encore. Ambiance électrisante deux soirées de suite pour deux fois plus de plaisir et de musique !

Le 21 juillet à 23h00, le traditionnel feu d'artifice musical et gratuit émerveillera les familles. Les organisateurs tiennent à souligner que l'accès au feu d'artifice est entièrement gratuit, sans obligation d'entrer dans la zone payante du festival, un bar est d’ailleurs mis à disposition à l’extérieur de l’enceinte de l’événement.