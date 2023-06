Olivier Vandecasteele n’était pas le seul détenu «échangé»: la libération des trois prisonniers était prévue

Le timing est étonnant et l’information surprenante. Une semaine jour pour jour après l’annonce du retour d’Olivier Vandecasteele au pays, un nouveau mail du cabinet du Premier ministre est parvenu dans les rédactions vendredi en début d’après-midi : « Trois prisonniers européens libérés sont en route pour la Belgique en provenance d’Iran (...) Il s'agit de deux prisonniers de double nationalité autrichienne et iranienne (Kamran Ghaderi et Massud Mossaheb, qui ont passé respectivement 2.709 et 1.586 jours de détention en Iran, NDLR) et d'un prisonnier de nationalité danoise (dont le nom n’a pas été communiqué, NDLR). La Belgique organise actuellement leur évacuation via Oman vers la Belgique. (...) Les deux prisonniers libérés de double nationalité austro-irannienne étaient injustement détenus, respectivement depuis janvier 2016 et janvier 2019. Le troisième homme libéré est danois. Il a été arrêté par l’Iran en novembre 2022 en marge des rassemblements pour les droits des femmes. Les trois prisonniers européens libérés rejoindront la Belgique, après avoir passé les examens médicaux d’usage. Ils seront accueillis à l’aéroport militaire de Melsbroek par la ministre des Affaires Étrangères Hadja Lahbib ».

