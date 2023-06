«Tu as aidé des milliers de personnes à s’accepter»: les personnalités rendent hommage à l’humoriste Guillaume Bats, décédé à l’âge de 36 ans

Ce vendredi matin, on a appris avec tristesse le décès de Guillaume Bats, à l’âge de 36 ans. L’humoriste souffrait de la maladie des os de verre et en avait fait une force, n’hésitant pas à user d’autodérision dans ses spectacles.

« C’est avec la plus profonde tristesse que nous vous annonçons le décès ce jeudi 1er juin de Guillaume Bats, notre grand ami et frère de cœur et de scène », peut-on lire sur sa page Facebook.