L’échevin jettois Mounir Laarissi recalé aux Jeux d’Hiver et victime de discrimination

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Jeudi soir, Mounir Laarissi, échevin de la Propreté publique et de la Culture à Jette, s’est rendu avec deux amis aux Jeux d’Hiver dans le Bois de la Cambre. Le but était de prendre un verre et de passer une bonne soirée entre potes. Sauf que l’accès de l’établissement leur a été refusé. Pour l’échevin jettois, c’est de la discrimination et un délit de faciès.