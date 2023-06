Le carrefour formé par l’avenue de Lille, l’avenue Georges Truffaut et le pont Atlas à Droixhe fermé pour travaux durant un mois: de nombreuses modifications de circulation annoncées

Sur sa page Facebook, la zone de police de Liège a détaillé toutes les modifications afin de permettre aux automobilistes d’y voir plus clair après ces nombreux changements. Concrètement, la circulation avenue de Lille est signalée « voie sans issue », excepté circulation locale et commissariat de Police, au départ de la rue Rassenfosse.

Des déviations sont mises en place via les rues Marneffe, Général de Gaulle, du Marché et le pont de Bressoux pour rejoindre les quais de la Dérivation via les rues Rassenfosse, Marneffe et l’avenue de Nancy pour rejoindre la E25.