Ducasse de Mons: où faire pipi et à quels prix, on vous dit tout!

Où uriner dans des endroits corrects ? La question mérite d’être posée, surtout pour la gente féminine. En plus des cabines mises à disposition par la Ville de Mons à plusieurs endroits stratégiques, les cafetiers laissent les portes de leurs toilettes ouvertes. En général, le pipi coûte 50 centimes par passage jusqu’à 3 euros la soirée (tarif forfaitaire). D’autres offrent même des tarifs pour toute la ducasse et parfois, cela ne coûte même rien du tout. À souligner que tout le monde ne laisse pas les toilettes accessibles aux gens de l’extérieur. On vous détaille tout.