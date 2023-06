On a fait passer à la nouvelle présidente du CPAS de Malmedy un entretien d’embauche

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Aline Pierre, quels sont vos plus grandes qualités et vos plus grands défauts ?

Ma plus grande qualité, c’est l’écoute. Mon plus grand défaut… (elle réfléchit), c’est que je peux parfois avoir l’air de m’exprimer de manière vive, mais c’est simplement parce que je suis passionnée. Je suis une personne entière.