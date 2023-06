«Je me suis rendu chez lui et je l’ai trouvé décédé»: Jérémy Ferrari sort du silence et évoque la mort de Guillaume Bats

Ce vendredi matin, on a appris avec tristesse le décès de Guillaume Bats, à l’âge de 36 ans. L’humoriste souffrait de la maladie des os de verre et en avait fait une force, n’hésitant pas à user d’autodérision dans ses spectacles. « C’est avec la plus profonde tristesse que nous vous annonçons le décès ce jeudi 1er juin de Guillaume Bats, notre grand ami et frère de cœur et de scène », peut-on lire sur sa page Facebook.

Ce vendredi après-midi, Jérémy Ferrari est sorti du silence, sur son compte Twitter, révélant qu’il avait trouvé son ami, chez lui, décédé : « Depuis hier soir j’ai reçu des milliers de messages de soutien (…) Guillaume devait donner une conférence hier à 19h30, il ne s’est pas présenté et ne répondait pas à nos appels. Je me suis rendu chez lui et je l’ai trouvé décédé dans son lit, probablement de sommeil, mais cela reste à confirmer par les médecins », écrit-il, avant d’expliquer qu’il n’exprimera pas sa peine dans les médias. « Je suivrai son exemple, et dès demain, malgré la douleur, je continuerai à essayer de vous faire rire du mieux que je peux. »