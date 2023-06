Agression nocturne à Dampremy, l’une des victimes est blessée

Deux hommes ont été victimes d’un vol avec violence dans la nuit de jeudi à vendredi. Âgés de 36 et 40 ans, ils circulaient rue Eugène Van Geersdael vers 2 heures du matin quand ils ont été apostrophés par un individu qui leur a demandé une cigarette.

Lire aussi Après 13 mois de calvaire, Sabrina a enfin retrouvé son piano... dans un triste état, à Marcinelle: «Les déménageurs étaient en tongs!»

L’individu s’est rapproché et a arraché la sacoche que portait l’une des deux victimes, la poussant violemment au sol. L’homme s’est relevé et a tenté de poursuivre son voleur avant de constater qu’il avait la main ensanglantée… La sacoche contenait près de 200 euros et divers documents administratifs.