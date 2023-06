Nos coups de cœur du week-end: pour découvrir la nature, se nourrir autrement ou profiter de la musique

Ce dimanche 4 juin, la maison du tourisme de Jalhay-Sart organise une journée centrée sur la nature sur le site du barrage de la Gileppe. Avec des ateliers, des promenades et jeux didactiques mais aussi des expositions diverses pour petits et grands !

Ce dimanche de 10 à 17 heures.

2 Le festival Nourrir Verviers a commencé

Du 2 au 11 juin a lieu le festival « Nourrir autrement », anciennement « Nourrir Verviers ». Ce festival de la transition alimentaire de l’arrondissement de Verviers passe de 7 à 10 jours.

Nourrir Autrement, c’est un mouvement qui vise à rassembler, soutenir, multiplier et donner une voix aux nombreuses initiatives et projets en faveur de la transition vers des systèmes alimentaires agroécologiques et solidaires.

Le programme est très dense, surtout ce samedi 3. On peut citer pêle-mêle des activités pour enfants, des portes ouvertes chez les potagers d’Isalie et d’Antan, les fermes Tri Dieu et dans l’Assiette, l’atelier Constant Berger ou des Ateliers de la Framboiserie ; des balades à vélo ; ou un « Marché de la belle saison » sur la place de Limbourg.

La Framboiserie de Malmedy. - Le Monde de Lulu

Dimanche, il y aura un « hommage à l’herbe » à Trois-Ponts et une balade avec cueillette et dégustation des plantes sauvages comestibles dans les environs de Stoumont avec le Fagotin.

Le programme complet est sur le site http://nourirverviers.be

3 8.000 visiteurs attendus au festival Eupen Musik Marathon

L’Eupen Musik Marathon, l’un des premiers festivals de la saison estivale, se tiendra ces 3 et 4 juin dans le chef-lieu de la Communauté germanophone.

L’Eupen Musik Marathon a lieu ce week-end. - Nicolas Spies

Une quarantaine d’artistes ou groupes se produiront sur sept scènes installées à différents endroits de la ville d’Eupen.

Du côté des artistes régionaux, on retrouve par exemple les S’Nana, une chorale aubeloise de femmes, le duo liégeois La valise, le groupe DIRK ou encore le musicien Michael Schneider, originaire de Deidenberg.

Parmi les artistes internationaux, notons la présence de l’auteure-compositrice-interprète sud-africaine Nomfusi ou celle de l’Allemand Thomas D avec le groupe KBCS.

Pour la première fois, l’Eupen Musik Marathon proposera une nuit complète de musique électro. Une dizaine de DJ se produiront ainsi dans deux salles à l’ancien abattoir.

L’accès aux différents sites et les concerts sont gratuits.

4 Les églises ouvrent leurs portes

Ces 3 et 4 juin, plusieurs églises de notre région vous ouvriront leurs portes. À l’occasion, plusieurs activités auront lieu dont notamment une chasse au trésor à l’église Saint-Remacle de Verviers et à l’église protestante de Spa. Vous pourrez également assister à un concert de violoncelles à l’église Saint-Lambert à La Reid, participer à une visite guidée de l’église sainte-Catherine de Trooz, ou tout simplement assister à une visite libre des églises de Herve, Welkenraedt, Theux, Pepinster…

L’église Saint-Remacle pourra être visitée. - V.M.

Renseignements utiles : https ://openchurches.eu/fr

5 Le salon du bien-être animal à Gemmenich

Ce samedi, la commune de Plombières organise un salon consacré au bien-être de nos amis les bêtes à Gemmenich. Avec des conférences (sur la santé des animaux, les ruches, le canicross…), mais aussi des stands avec des offres de services et des professionnels du bien-être animal de la région. Il y aura aussi des démonstrations de l’Animal Rescue Team de la zone de secours VHP et des chiens d’assistance d’Os’mose.