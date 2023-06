Couac dans le projet d’extension de la galerie Belle-Île à Liège, il doit être revu: «On était à deux doigts de démarrer les travaux avant le Covid…»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le projet du nouveau Belle-Île avait de quoi plaire. Une extension colossale de 11.000 m2 de surface. Le tout divisé en différents espaces pour répondre aux nouveaux besoins des visiteurs. On y retrouvait des commerces, des restaurants, et une partie de la superficie devait être dédiée au sport. Une autre au travail et une aux loisirs pour les visiteurs âgés entre 12 et 77 ans.

Elle devait ouvrir la galerie vers l’extérieur. - D.R

L’idée était aussi d’ouvrir la galerie vers l’extérieur avec l’installation de terrasses, de terrains de sport et d’activités le long d’une zone Natura 2000. Coût de l’investissement : 50 millions d’euros. Le permis avait été octroyé en 2016 et les travaux devaient commencer en 2022 pour permettre une ouverture en 2024.

Mais voilà, les crises sont passées par là. Elles ont obligé Belle-Île à revoir son projet.