Le rappeur bruxellois Roméo Elvis sort son nouvel EP «Les Galeries»: «Je suis plus connecté à la vie»

« Le nom de l’EP fait allusion aux galeries sous-terraine dans les mines, là où on cherche et on trouve des métaux rares », explique Roméo. Mais ce nom a un double sens : c’est aussi une référence à la capitale, avec ses différentes galeries que l’on peut découvrir sur le territoire – des moins connues aux plus connues.

► Retrouvez ici en intégralité son passage à KIF Radio ◄

Parmi les nombreux featurings qui composent l’EP, on notera aussi celui avec un jeune Bruxellois talentueux et peu connu, Roswein. « Avec le morceau ‘Dans mes idées’, j’ai voulu mettre en avant un rappeur que mon ingé son m’a fait découvrir. Je suis allé le voir en concert, il rappait vraiment bien et le lendemain, on était en studio. C’est un auto-didacte et il est très malin », glisse Roméo Elvis. « Ça me tenait à cœur de mettre en lumière cet artiste. »

Retour à la vraie vie

Ceux qui suivent le rappeur de BX sur les réseaux sociaux ont dû le remarquer : pendant un an, Roméo a fait une vraie coupure. Toutes les publications Instagram ont été supprimées. Plus aucune nouvelle jusqu’à il y a trois semaines pour signer son grand retour. « L’année dernière, quand j’étais en tournée, je ne sortais plus beaucoup parce que j’étais reconnu et pour compenser ça, je me connectais un maximum aux réseaux sociaux », explique-t-il au micro de KIF Radio (97.8 FM). « Maintenant, j’ai pris du recul et c’est l’inverse : je suis beaucoup plus connecté à la vie et j’ai du mal à me retrouver dans les réseaux sociaux. » L’artiste semble aujourd’hui avoir trouvé son équilibre.