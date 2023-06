La semaine de Benjamin Maréchal: j’ai parlé à Julien Lapraille et ses fameuses asperges

Trève de bavardage, au travail ! Julien est jouette. Il demande à ses commis de couper des fraises et des cerises mais il ne leur donne pas l’intitulé de la recette. « Je ne sais pas du tout ce qu’on prépare », me glisse un lecteur. J’emmène le chef dans un coin de la salle pour lui arracher le scoop.

Au moins 1, le rédac chef Demetrio choisit comme chaque soir les sujets à la une du lendemain. Juste au-dessus de lui, 20 lecteurs chanceux profitent d’une master class avec Julien Lapraille. Un moment très sélect. Katia, la responsable marketing me glisse qu’il y avait plus de 1.000 demandes. Elle me propose une coupe. Je la complimente au passage sur les tabliers Sudinfo qu’elle a fait confectionner. La soirée démarre bien.

J’ai vu: Hanouna n’a pas voulu de Lio

Sur RTL France, Lio raconte son été 2013. Aux abois, sans projets, elle tente d’intégrer l’équipe TPMP de Cyril Hanouna. Un fameux échec. « Ça n’allait pas. C’était dur. Je me suis trouvée comme une merde, je me suis dit t’as vieilli ma fille. À la fin, Cyril m’a même vouvoyé et m’a dit : et bien Lion vous êtes devenue bien sérieuse ».