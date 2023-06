Au Standard, le départ de Ronny Deila remet l’incertitude au goût du jour

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Samedi soir, à Gand, le Standard pensera à temps plein à la saison prochaine. Une nouvelle année de reconstruction dans la foulée du départ de Ronny Deila. Ce dernier était adulé. L’entraîneur norvégien faisait l’unanimité à Sclessin. Au point de voir la boutique officielle du club mettre en vente des tee-shirts vantant le coach. Une erreur que la direction ne commettra sans doute plus à l’avenir.

Personne ne peut mettre un entraîneur au-dessus d’un club. Et encore moins en Principauté. La preuve par la manière peu élégante, mais compréhensible et légitime de son point de vue, utilisée par Ronny Deila pour quitter la Cité ardente moins d’un an après son arrivée. Un Ronny Deila qui peut déjà s’attendre à un retour mouvementé quand le FC Bruges viendra à Sclessin.