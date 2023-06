Les Belges achètent beaucoup en ligne: voici leurs 2 webshops favoris

L’enquête révèle notamment que la majorité des Belges, âgés entre 18 et 70 ans, ont fait au moins un achat en ligne en 2022. Réalisée à la demande de la fédération du commerce Comeos, l’étude révèle également que 33 % d’entre eux utilisent toujours le même webshops et 40 % utilisent les trois même webshops différents.

Des chiffres qui amènent les auteurs de l’enquête à une conclusion : les Belges sont casaniers dans leur consommation en ligne. « Une fois satisfaits d’un certain site web, les clients ne cherchent plus à comparer avec d’autres », précisent-ils. « Cette loyauté peut être liée à la possession ou non d’un compte sur ces webshops. Ainsi, 34 % des consommateurs expliquent interrompre leur achat lorsqu’ils sont obligés de créer un compte. 71 % s’attendent même à être récompensés lorsqu’ils franchissent cette étape, en se voyant octroyer une réduction ou des points d’épargne ».