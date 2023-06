Guerre en Ukraine: l’ONG Promote Ukraine demande aux Nations Unies de bannir la Russie du Conseil de sécurité

Cette manifestation menée sur le boulevard du Régent s’inscrivait dans le cadre de la journée de l’enfance, organisée le 1er juin en Ukraine. En Belgique, cette journée est organisée le 20 novembre, comme le propose l’Onu depuis 1954.

Sous le slogan «Save Ukrainian Children» (sauvez les enfants ukrainiens, en français), les manifestants ont dénoncé le fait que «la Russie laisse des enfants ukrainiens être déportés, tués, blessés et violés», comme l’a déclaré Olena Kuzhym, bénévole et organisatrice de la manifestation.

L’ONG Promote Ukraine réclame que les Nations Unies retirent à la Russie sa représentation permanente au Conseil de sécurité de l’Onu. «Des milliers d’enfants ukrainiens sont victimes de l’agression russe. Depuis le début de l’invasion russe, plus de 500 enfants ont été tués, et des milliers ont été blessés», a ajouté Mme Kuzhym. Selon l’organisatrice, entre 150.000 et 300.000 enfants ukrainiens ont en outre été déportés en Russie.

«C’est pourquoi nous demandons aux Nations Unies de révoquer le statut de représentant permanent de la Russie au Conseil de sécurité et de supprimer son adhésion à l’Onu. La Russie, un État terroriste, dispose pour l’instant d’un droit de véto», a conclu Olena Kuzhym.