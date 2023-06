Coupe de la province | Oppagne va enfin avoir l’occasion de prendre sa revanche sur Gouvy

Oppagne est dans les starting-blocks depuis presque un mois. Depuis sa défaite face aux Orangés de Gouvy (0-5) lors de ce premier match du tour final en fait. En attente du sort des Gouvions, les hommes de Valère Lamy se sont entraînés à raison de deux fois par semaine pour jouer ce quart de finale pendant qu’Arlon se frayait un chemin en finale en écartant Houffaloise et Messancy tandis qu’Ethe se débarrassait d’Ochamps pour une place en demi-finale. Si Gouvy a réussi la gageure d’obtenir cette montée en D3 ACFF via le tour final interprovincial, il a donc aussi fait patienter une équipe d’Oppagne qui a perdu le rythme des rencontres et qui voit sa saison traîner en longueur. « Tout le problème est là, notre adversaire a le rythme que nous n’avons plus ! Nous avons bien cherché des matchs amicaux pour maintenir celui-ci, mais à cette époque de l’année, c’est un peu compliqué », s’inquiète Valère Lamy.

Du côté de Gouvy, les joueurs de Christophe Bertels sont évidemment sur un petit nuage après avoir décroché la montée en D3 via le tour final. « Nous sommes évidemment très heureux de ces dernières semaines », sourit Guillaume Geurde. « On a joué beaucoup de matchs mais on a su aller jusqu’au bout. Chaque rencontre a été fatigante car c’étaient des guindailles après chaque match (rires). C’était intense. Mais pour nous, ça devient long, on est tous un peu fatigués. De plus, on reprend déjà dans un mois avec le nouveau coach. Et une petite coupure de plus d’un mois aurait été sympathique mais on n’y arrivera pas, sauf si on perd ce week-end. On a eu notre dernier entraînement ce jeudi et on est un peu dans l’euphorie. L’ambiance est très bonne et on va aborder ce déplacement à Oppagne dans la continuité du tour final. »

Un esprit de revanche ?

Et la dernière confrontation a laissé de bons souvenirs aux Orangés qui s’étaient imposés 0-5. « Je n’ai pas vraiment peur d’une possible réaction de leur part. Mais lors de ce dernier match, je n’ai pas reconnu Oppagne. J’aimerais bien voir un autre visage de leur part. Nous, on souhaite que ce soit un match disputé et on espère que l’adversaire jouera le coup à fond même s’ils sont en pause depuis un petit temps. »

Christophe Bertels devra trouver des solutions afin de remédier à plusieurs absences. En effet, Gillard, Georis et… Geurde ne seront pas de la partie pour ce match de coupe. « C’est vrai que notre équipe risque d’être légèrement remaniée, surtout défensivement. Mais le noyau est large et je pense que le coach pourra aligner une équipe comme si de rien n’était. Cependant, ça pourrait nous porter préjudice en fin de match car on disposera de moins de cartouches. »

