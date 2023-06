Le parlement bruxellois a tenu la première édition de sa «journée climat»

Sortie du gaz trop lente

Les experts estiment par ailleurs que la programmation de sortie du gaz est trop lente et qu’il importe de développer la production d’énergie et d’électricité vertes qui à en obtenir en dehors de la Région.

Autre sujet délicat mis sur la table : conclure une charte avec la Commission Royale des Monuments et des Sites pour instaurer une plus grande flexibilité dan l’amélioration de la performance énergétique des édifices classés, en particulier en matière de vitrage.

Le rapport aborde aussi les questions de la biodiversité et de la justice sociale et environnementale.

Parmi leurs 32 recommandations, les experts recommandent ainsi de créer un observatoire des inégalités socio-environnementales car, à leurs yeux, la densité de population problématique dans certains quartiers est souvent la conséquence d’une concentration de la précarité, et non celle d’une densité de constructions excessive.

Ils suggèrent aussi de mettre en place un test de « justice environnementale » pour évaluer chaque mesure de politique publique en Région bruxelloise, et d’encourager les plans de financement publics pour la rénovation énergétique, qui s’adressent en premier aux logements sociaux et aux ménages précarisés.

L’opposition en demandait plus

L’opposition a paru rester largement sur sa faim.

« Un gouvernement devrait développer une véritable stratégie à long terme, mais le gouvernement bruxellois n’a pas de stratégie digne de ce nom », a déclaré Aurélie Czekalski (MR).

Cieltje Van Achter (N-VA) s’est également montrée critique à l’égard de la politique du gouvernement bruxellois : « J’ai soulevé à plusieurs reprises l’absence de fondement concret et chiffré de la politique climatique. Par conséquent, il est extrêmement difficile de savoir dans quelle mesure l’objectif de réduction de 47 % des émissions de gaz à effet de serre en 2030 est réalisable et quelles mesures climatiques ont déjà été lancées, mises en œuvre ou doivent encore l’être », a souligné la cheffe du groupe nationaliste.

Bruno Bauwens (PTB) s’est quant à lui davantage focalisé sur le pris en compte, selon lui lacunaire, de l’enjeu social des mesures prises et à prendre par le gouvernement Vervoort.

Le gouvernement se félicite

Du côté du gouvernement, on s’est en tout cas félicité de cette première édition annuelle de « journée climat » au parlement.

« Il est essentiel que nos mesures en matière de lutte contre le réchauffement climatique fassent l’objet d’un débat démocratique, public et permanent, alimenté sur des bases scientifiques indépendantes et multidisciplinaires. La lutte contre le dérèglement climatique et ses effets est collective et impliquera des changements sociétaux de grande ampleur », a déclaré le ministre de la Transition climatique, Alain Maron (Ecolo).