NRJ Black Mountain Challenge: la Military Run débarque à Binche le 27 août et ça va déménager!

C’est le terril de la Caspienne qui, le 27 août prochain, servira de théâtre à cette course. Elle change de nom pour l’occasion et devient le « NRJ Black Mountain Challenge » (by The Military Run). Black, pour noir, la couleur du charbon, mais aussi de la terre qui recouvre le terril. Il se situe au nº25 de la rue des Mineurs à Binche, sur le terrain de la société Wanty, un des plus gros employeurs de la région du Centre et aussi partenaire de l’événement.

Et ce n’est pas la seule nouveauté à laquelle les 1.200 à 1.500 participants annoncés doivent s’attendre, selon l’organisateur, la société Zelos. Celle-ci se donne pour mission de faire vivre les expériences sportives les plus riches en émotions et les plus fortes en sensations.

Obstacles naturels et forts dénivelés

« En effet, il y aura plus d’obstacles adaptés à l'environnement naturel », explique Julian Dalya, assistant marketing et communication chez Zelos. « C’est parce que les obstacles naturels ne manquent pas sur ce terril que nous allons les adapter encore plus à la Military Run. Sans même parler des forts dénivelés qui attendent les coureurs. Montées, descentes, escalades, sauts, points d’eau à traverser, ramping, des parties à 4 pattes dans la boue… Le site s’y prête merveilleusement bien… Sensations garanties ! »

Contrairement aux éditions précédentes, il n’y aura pas deux parcours différents, mais un seul, long de 7 kilomètres, en raison de la configuration du terril. Mais les plus téméraires pourront, s’ils en ont la force, le parcourir à deux reprises. Bonne chance !

Présence de militaires

Comme chaque fois, la Military Run, alias NRJ Black Mountain Challenge, est ouverte à tout le monde qui s’en sent capable. Comme son nom l’indique, des militaires de tous horizons y prennent part chaque année également. Mais cette fois-ci, un partenariat est en cours de conclusion avec le CISM, le Conseil International du Sport Militaire. L’organisation s’attend dès lors à la présence de nombreux militaires.

Interdit aux <12 ans

Cette année, les enfants de moins de 12 ans accomplis (nés avant le 27 août 2011) ne pourront pas participer à la Military Run. Avec les dénivelés imposés, le parcours est trop difficile pour eux et il n’est pas possible de créer un parcours alternatif. Les enfants de 12 à 18 ans sont eux autorisés à prendre part à la course, mais avec une autorisation parentale.