Panneaux photovoltaïques déconnectés: le ministre Philippe Henry planche sur un mécanisme d’indemnisation, «ce phénomène existe depuis toujours, mais s’est accéléré ces derniers mois»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le soleil brille et pourtant vos panneaux photovoltaïques ne réinjectent aucune électricité dans le réseau. Paradoxe, vous devez consommer de l’électricité d’un fournisseur malgré votre propre installation. « Ce phénomène qui existe depuis toujours, mais il s’est accéléré ces derniers mois. Le réseau électrique n’a pas été pensé à la base pour accueillir autant d’installations de production décentralisées », reconnaît Philippe Henry (Écolo), le ministre wallon de l’Énergie.

de videos

Pour l’ASBL Beprosumer (lire ci-dessous), les Wallons sont à la veille d’une catastrophe. À cause du nombre toujours plus grand d’habitations équipées en panneaux photovoltaïques, une installation sur deux pourrait décrocher régulièrement d’ici la fin de l’année. « Je ne crois pas à un tel chiffre. C’est le résultat d’un ressenti. À ce stade, il n’y a pas de mesure objective en la matière. Nous n’avons pas de recensement des décrochages. Le problème est récurrent chez certaines personnes et occasionnel chez d’autres », réagit Philippe Henry.